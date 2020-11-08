Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 ноября

Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, что вы ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом для вас станет то, что кто-то из них давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.