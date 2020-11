Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 ноября

Не рекомендуется делать дорогие покупки, начинать бизнес, подписывать важные документы, заключать договоры, менять место работы, давать и брать деньги в долг. Можно заниматься благотворительностью и привычными, налаженными делами.

Овен Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, что вы ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом для вас станет то, что кто-то из них давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне. Телец Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи и может подорвать ваш боевой дух. В это время вы будете сильнее, чем когда-либо, склонны к мнительности и тревожности. Постарайтесь не поддаваться унынию и не сомневаться в собственных силах. Близнецы Придется побороться за свои кровно заработанные. Вероятно, даже может возникнуть конфликт интересов с кем-то из коллег или конкурентов. Но неожиданно для себя вам удастся взять верх, несмотря на общую неуверенность в себе и упадок сил. Рак Поездки и командировки сейчас не очень желательны, однако, если вы вынуждены поехать в рамках важной работы, ничего не опасайтесь - все окажется не так плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге поездка может принести удачу. Лев Домашние Львы уже давно привыкли к тому, что они всегда и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это время вас увлечет идея глобального ремонта, перестановки или приобретения новой мебели, никто не выскажется против. Дева Положение планет на этой неделе смягчат вашу гордыню. Вряд ли вы будете искать нового любимого человека, но с имеющимися поклонниками (или, например, в стабильных отношениях) все станет гораздо лучше и гармоничнее. Весы Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и энергии, которыми вы будете с радостью делиться с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет все болезни и недомогания. Скорпион Любые выяснения отношений с деловыми и личными партнерами не заставят вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете так убедительны, что буквально вынудите всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер ораторского искусства! Стрелец В данный период вас всерьез напугает перспектива долговой ямы. Возможно, до вас добрался кто-то из активных банковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить, и вы с облегчением продолжите заниматься привычными делами. Козерог Звёзды сделают вас в этот период еще более разговорчивым и общительным человеком. Используйте это во благо - как можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере. Водолей Благодаря положению планет вы ощутите, что все в этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут искать возможности увеличить доход. Отличный расклад - все должно получиться! Единственный совет: четко следуйте составленному плану. Рыбы Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной грусти, причиной которой станет разочарование в людях. И вот парадокс - именно люди помогут выкарабкаться. Правда, этими людьми уже окажутся близкие друзья и любимые родственники.

