Зима пришла: В Башкирии резко похолодает до -21

В нем говорится , что с 9 по 12 ноября на территорию Башкирии ворвутся арктические воздушные массы.

Температура воздуха понизится ночью до -10,-15°, при прояснениях до -16,-21°, днем до -5,-10°, в отдельных районах до -15°. В период с 9 по 10 ноября местами пройдет снег, на отдельных участках дорог гололедица.