Зима пришла: В Башкирии резко похолодает до -21
Сегодня, 09:44ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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В Башгидрометцентре появилось срочное сообщение о резком похолодании в республике.
В нем говорится, что с 9 по 12 ноября на территорию Башкирии ворвутся арктические воздушные массы.
Температура воздуха понизится ночью до -10,-15°, при прояснениях до -16,-21°, днем до -5,-10°, в отдельных районах до -15°. В период с 9 по 10 ноября местами пройдет снег, на отдельных участках дорог гололедица.
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