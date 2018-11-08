Вне зоны доступности: 5300 жителей Башкирии живут вдали от медпомощи

Из 2064 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), существующих в разных районах Башкирии, по данным Минздрава РБ, сегодня не работают 125. Причина – отсутствие специалистов. Этот вопрос стал одной из тем обсуждения на заседании комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщило агентство «Башинформ», ответ перед депутатами держал и.о. министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров.

По данным ведомства, вне зоны доступности первичной медико-санитарной помощи сегодня оказались 5300 человек в 108 населенных пунктах с численностью не более 100 человек. Медицинская помощь данным жителям будет организована передвижными мобильными ФАПами. В семи населенных пунктах Башкирии с численностью до 2000 человек за счет средств федерального бюджета будут впервые установлены модульные ФАПы.

Еще одной проблемой отрасли руководитель минздрава назвал текучесть кадров. Если в 2017 году ряды медицинских работников пополнили 1770 специалистов, то покинули их 1433 уволившихся врача. При этом 23% медиков - это люди пенсионного возраста. В ФАПах этот показатель еще больше - 40% пенсионеров. Молодежь работать на периферию не очень-то стремится.

- Молодые врачи не хотят ехать работать в сельскую местность из-за низкой зарплаты и отсутствия жилья. Та же заработная плата фельдшера на селе составляет всего 15 тысяч рублей, тогда как медсестры получают в районных больницах до 30 тысяч рублей. С 2012 года в республике участниками программы «Земский доктор» стали 1321 врачей, но из них лишь 200 смогли улучшить свои жилищные условия при содействии администраций муниципальных образований, - рассказал глава Минздрава Башкирии.

170 молодых врачей, привлеченных на периферию в рамках этой программы, расторгли трудовые договоры, 23 уволились по истечении пятилетнего контракта. Рафаэль Яппаров считает, что для закрепления медиков в сельской местности администрациям районов нужно, прежде всего, решать жилищные проблемы различными способами - например, выделять субсидии на покупку или строительство собственного дома или квартиры.

- Считаем необходимым на муниципальном уровне разработать комплексную программу по решению жилищных вопросов молодых кадров. Практика показывает, что в тех муниципальных районах, где администрации активно участвуют в решении социальных вопросов прибывших медицинских работников, кадровая ситуация складывается благоприятнее, — отметил Рафаэль Яппаров.