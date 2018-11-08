В Роспотребнадзоре Башкирии отчитались о 12 пассажирах с инфекцией

Речь идет о мероприятиях по обеспечению санитарно-карантинного контроля. За этот период времени было выявлено более 12 больных с симптомами, не исключающими инфекционные заболевания: повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного тракта, привели данные в ведомстве.

Санитарный контроль проводят для того, чтобы не допустить завоз и распространение на территории страны опасных инфекционных заболеваний, отравлений, потенциально опасных для граждан грузов.