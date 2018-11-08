В Роспотребнадзоре Башкирии отчитались о 12 пассажирах с инфекцией
Сегодня, 10:25ОбществоФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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За 10 месяцев этого года сотрудниками ведомства досмотрены более 3,8 тысяч воздушных судов, свыше 700 тысяч пассажиров и членов экипажей, прибывающих в аэропорт «Уфа».
Речь идет о мероприятиях по обеспечению санитарно-карантинного контроля. За этот период времени было выявлено более 12 больных с симптомами, не исключающими инфекционные заболевания: повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного тракта, привели данные в ведомстве.
Санитарный контроль проводят для того, чтобы не допустить завоз и распространение на территории страны опасных инфекционных заболеваний, отравлений, потенциально опасных для граждан грузов.
Работа идет круглосуточно и на международных рейсах. Из 370 партий грузов, ввозимых в страну через воздушный пункт пропуска «Уфа», проверка была начата в отношении 4-х партий грузов. За весь указанный период, как сообщили в ведомстве, не поступало ни одного опасного груза.
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