Фото: pxhere.com
В октябре в России отмечен рост продаж автомобилей
Сегодня, 22:20Общество
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В октябре 2018 года в России отмечен существенный рост продаж новых автомобилей. При этом в список моделей, которые пользуются самым большим спросом, входит 10 отечественных марок.
Как информирует газета «Известия» 8 ноября, по сравнению с данными октября 2017 года, продажи на авторынке выросли на 8,2% (более 12 тысяч шт.). Общее число проданных в октябре автомобилей - 160 425 шт.
Эксперты говорят об уверенном росте темпов продаж на авторынке России. Однако, в связи с грядущим повышением НДС с начала 2019 года может произойти спад продаж из-за роста цен на автомобили.
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