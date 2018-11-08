В октябре в России отмечен рост продаж автомобилей

Как информирует газета «Известия» 8 ноября, по сравнению с данными октября 2017 года, продажи на авторынке выросли на 8,2% (более 12 тысяч шт.). Общее число проданных в октябре автомобилей - 160 425 шт.

Эксперты говорят об уверенном росте темпов продаж на авторынке России. Однако, в связи с грядущим повышением НДС с начала 2019 года может произойти спад продаж из-за роста цен на автомобили.