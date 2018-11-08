В глубинке Башкирии дети добираются до школы на джипах из-за бездорожья

В социальных сетях появились фотографии с глубинки Башкирии, как дети добираются в школу на джипах. Иначе никак: бездорожье, отделяющее деревню Бакеево от ближайших населенных пунктов Белорецкого района, не позволяет проехать по-другому.

До центра сельского поселения – села Зигаза от деревни Бакеево нужно проехать 30 км. Однако это не простая задача. Из-за отсутствия отсыпки щебнем, дорога по чернозему превращается в плохую погоду в болото. К тому же, погода здесь суровая – осенние дожди, начинаются раньше, чем в других уголках Белорецкого района.

Это подтверждает глава Зигазинского сельского совета Ринат Яныбаев.

- Вчера ездил в город Белорецк, который от нас в 130 километрах, там ни намека на снег. А у нас уже 15 см лежит. Сегодня началась метель. Я уверен, толщина снежного покрова дойдет до 30 см, - рассказывает он.

В Бакеево зарегистрировано 115 человек, из них 70 проживают здесь постоянно. По словам главы сельсовета, все бакеевские дети школьного возраста учатся в школе-интернате города Белорецк. Это несмотря на то, что в Зигазах есть средняя школа.

- Совместно с отделом образования района организован подвоз детей с Белорецка в Зигазы. До Бакеево их довозят родители, - говорит Ринат Радикович.

Что касается бакеевской дороги, по словам главы сельсовета, она частично уже отремонтирована. В прошлом году был заменен старый деревянный мост на новый, бетонный, соответствующий всем нормам.

Глава сельсовета признается: зимой, в метель, бывает, что несколько дней не очищают дорогу до Бакеево. Это он объясняет неудачным географическим расположением сельского поселения к административному центру района. 130 км – немалое расстояние, пока техника доедет, может пройти день, даже два.

Ранее мы писали о том, как дети под Уфой уже два месяца не ходят в школу из-за бездорожья. Речь шла о жителях деревни Новоблаговещенск Благовещенского района, практически отрезанных от мира. Местные власти, отреагировавшие на запросы СМИ, заявили, что особо в этом не видят проблему. Глава муниципалитета Фарит Фазылов заявил, что не считает ситуацию в поселке Новоблаговещенск столь вопиющей.