СМИ говорят о неспособности США защититься от российского вооружения

Как информирует газета «Известия» 8 ноября, на данный момент США могут при необходимости сбить лишь ракеты, пущенные такими странами, как КНР. Однако власти Соединенных Штатов вряд ли дадут стопроцентные гарантии безопасности населению.

Эксперты The National Interest отмечают, что вряд ли хоть одна система наверняка сможет препятствовать ракетам, которые движутся быстрее скорости звука в 20 раз. Инновационное вооружение России, такое, как комплекс «Авангард», сможет противостоять любой имеющейся на данный момент защите и вряд ли такая защита может быть разработана, добавляют они.

Министерство обороны РФ в июле 2018 года представило новейшую разработку - комплекс «Авангард» - с планирующим крылатым боевым блоком. Тогда же был продемонстрирован видеоролик, показывающий все возможности ракеты. Уже начато серийное производство данного комплекса.