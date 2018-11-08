Новым председателем совета директоров Tesla стала топ-менеджер Telstra

Им стала финансовый директор телекоммуникационной корпорации Telstra (Австралия) Робин Денхольм. Об этом пишет RNS.

Денхольм является членом совета директоров Tesla. С 2014 года она получила пост независимого директора корпорации. В ближайшие полгода топ-менеджер оставит должность финансового директора Telstra.

В Tesla Денхольм займет место создателя корпорации Илона Маска. Последний ушел с занимаемого поста, договорившись с Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Отметим, что Маск в ближайшие три года лишился возможности работать председателем совета директоров своей корпорации. Кроме этого его обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Такую же сумму должна выплатить и Tesla.