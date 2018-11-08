Новым председателем совета директоров Tesla стала топ-менеджер Telstra
Члены совета директоров Tesla избрали себе нового председателя.
Им стала финансовый директор телекоммуникационной корпорации Telstra (Австралия) Робин Денхольм. Об этом пишет RNS.
Денхольм является членом совета директоров Tesla. С 2014 года она получила пост независимого директора корпорации. В ближайшие полгода топ-менеджер оставит должность финансового директора Telstra.
В Tesla Денхольм займет место создателя корпорации Илона Маска. Последний ушел с занимаемого поста, договорившись с Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Отметим, что Маск в ближайшие три года лишился возможности работать председателем совета директоров своей корпорации. Кроме этого его обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Такую же сумму должна выплатить и Tesla.
Штраф и отстранение с занимаемой должности стали следствием публикации Маском в Twitter поста о том, что он подумывает о выводе корпорации с биржи. Публикация датируется седьмым августа 2018 года. Чуть позже бизнесмен написал, что отказывается от идеи выкупа Tesla и корпорация останется публичной. В итоге Маска обвинили в введении в заблуждение акционеров Tesla.