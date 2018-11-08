Испанский суд счел недоказанными обвинения в адрес депутата Резника

По версии следствия, группа обвиняемых в 90-е годы прошлого века создала в Испании ряд организаций, в собственность которых оформлялась недвижимость. На счета этих компаний были переводы крупных сумм денег, в том числе и из России. Впоследствии компании продавались, а прибыль переправлялась на счета в других государствах или в оффшорных зонах. Такие сделки проводились в испанских городах Малаге, Аликанте, Мадриде и на Майорке, сообщает Newsnn.ru

Прокуратура выступила с требованием приговорить Владислава Резника к 5 годам лишения свободы и штрафу в 30 миллионов евро, а его супругу, Диану Гиндин, - к 4,5 года заключения и штрафу в 5 миллионов евро.

Сторона защиты депутата и его супруги сделала заявление о том, что расследование не обнаружило ни одного факта, согласно которому к подсудимым может быть применено наказание по уголовному делу. Сам Резник в ходе судебного слушания отрицал адресованные ему обвинения, а в интервью корреспондентам РИА Новости сказал, что "верит в судебную систему Испании".

В постановлении суда было объявлено, что у стороны обвинения нет достаточных оснований причастности подсудимых к преступным сообществам, занимающимся получением денег незаконным путем.