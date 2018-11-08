ФК «Монако» может быть продан Рыболовлевым

На голландском сайте Football Leaks появились публикации, авторы которых обвиняют хозяина футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева в применении коррупционных схем. По некоторым данным, олигарх инвестировал в клуб в обход норм финансового Fair Play. Сотрудники прокуратуры Монако задержали Рыболовлева во вторник.
По словам представителей защиты российского олигарха, его задержание никак не связано с указанными выше обвинениями. Якобы следственные мероприятия проходят в рамках дела трехлетней давности, об этом пишет «Советский спорт».
На Football Leaks сообщается, что Рыболовлев прибегал к услугам маркетингового агентства AIM. Данная компания помогала олигарху получать фиктивные контракты. Благодаря таким сделкам российский бизнесмен увеличивал бюджет клуба «Монако», что позволяло ему приобретать в команду новых игроков.
В понедельник в СМИ появилась информация о том, что власти княжества начали проверку приведенных выше сведений. Уже во вторник в жилище Рыболовлева был проведен обыск, а сам он был задержан. После допроса миллиардеру предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием.
Адвокаты российского олигарха уверяют, что их клиент «беседовал» со следователями о деле 2015 года. Так, три года назад Рыболовлев обвинил в мошенничестве арт-дилера Ива Бувье. Миллиардер заявил, что арт-дилер продал ему картины по завышенной стоимости. О реальной цене купленных у Бувье произведений искусства Рыболовлев узнал из газет. По мнению бизнесмена, посредник сильно завысил комиссию за свои услуги. В итоге бизнесмен отдал арт-дилеру за несколько картин два миллиарда долларов, хотя на самом деле полотна стоили порядка одного миллиарда долларов.
Рыболовлев предъявил обвинения Бувье, однако с точки зрения закона арт-дилер ничего не нарушил. Он имел право затребовать любую комиссию за свои услуги. Бувье сказал, что его клиент сам виноват. Ведь бизнесмен добровольно согласился заплатить ему такую сумму.
В 2017 году Рыболовлев все еще не оставил планов доказать свою правоту. К решению вопроса с Бувье российский миллиардер решил привлечь власти Монако. Методы, которыми олигарх воспользовался, трудно назвать законными. Рыболовлев пытался надавить на министра юстиции Монако с целью изменить его позицию по отношению к арт-дилеру. Представители французской прессы сумели получить записи разговоров и переписку Рыболовлева с подчиненными. Изучив доказательства, становится ясно, что миллиардер заставлял своих представителей оказывать воздействие на чиновников Монако. Защита бизнесмена потребовала не принимать данные записи в качестве доказательств, так как они были добыты незаконным путем.
На сегодняшний день стоимость активов, которыми владеет Рыболовлев, оценивается в сумму порядка семи миллиардов долларов. Олигарх может позволить себе нанять лучших адвокатов. Профессиональные юристы способны затянуть судебный процесс на долгие годы.
Остается непонятным, как сложившаяся ситуация отразится на футбольном клубе «Монако». Продавать клуб Рыболовлев не планирует, ведь он вложил в него очень много денег. Миллиардер не оставляет надежд получить паспорт Монако. Отметим, что все его прежние попытки добиться от княжества гражданства, закончились безрезультатно. Не исключено, что претензии со стороны властей Монако заставят Рыболовлева отказаться от желания там проживать. Что касается ФК «Монако», то у него могут начаться финансовые проблемы, в результате чего клуб может покинуть элиту европейского футбола.