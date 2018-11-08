ФК «Монако» может быть продан Рыболовлевым

По словам представителей защиты российского олигарха, его задержание никак не связано с указанными выше обвинениями. Якобы следственные мероприятия проходят в рамках дела трехлетней давности, об этом пишет «Советский спорт».

На Football Leaks сообщается, что Рыболовлев прибегал к услугам маркетингового агентства AIM. Данная компания помогала олигарху получать фиктивные контракты. Благодаря таким сделкам российский бизнесмен увеличивал бюджет клуба «Монако», что позволяло ему приобретать в команду новых игроков.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что власти княжества начали проверку приведенных выше сведений. Уже во вторник в жилище Рыболовлева был проведен обыск, а сам он был задержан. После допроса миллиардеру предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием.

Адвокаты российского олигарха уверяют, что их клиент «беседовал» со следователями о деле 2015 года. Так, три года назад Рыболовлев обвинил в мошенничестве арт-дилера Ива Бувье. Миллиардер заявил, что арт-дилер продал ему картины по завышенной стоимости. О реальной цене купленных у Бувье произведений искусства Рыболовлев узнал из газет. По мнению бизнесмена, посредник сильно завысил комиссию за свои услуги. В итоге бизнесмен отдал арт-дилеру за несколько картин два миллиарда долларов, хотя на самом деле полотна стоили порядка одного миллиарда долларов.

Рыболовлев предъявил обвинения Бувье, однако с точки зрения закона арт-дилер ничего не нарушил. Он имел право затребовать любую комиссию за свои услуги. Бувье сказал, что его клиент сам виноват. Ведь бизнесмен добровольно согласился заплатить ему такую сумму.

В 2017 году Рыболовлев все еще не оставил планов доказать свою правоту. К решению вопроса с Бувье российский миллиардер решил привлечь власти Монако. Методы, которыми олигарх воспользовался, трудно назвать законными. Рыболовлев пытался надавить на министра юстиции Монако с целью изменить его позицию по отношению к арт-дилеру. Представители французской прессы сумели получить записи разговоров и переписку Рыболовлева с подчиненными. Изучив доказательства, становится ясно, что миллиардер заставлял своих представителей оказывать воздействие на чиновников Монако. Защита бизнесмена потребовала не принимать данные записи в качестве доказательств, так как они были добыты незаконным путем.

На сегодняшний день стоимость активов, которыми владеет Рыболовлев, оценивается в сумму порядка семи миллиардов долларов. Олигарх может позволить себе нанять лучших адвокатов. Профессиональные юристы способны затянуть судебный процесс на долгие годы.