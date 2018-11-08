Фото: pxhere.com
Депутаты Госдумы сняли с занимаемых постов двух аудиторов
Сегодня, 19:21Общество
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Во время пленарного заседания депутаты Государственной думы Российской Федерации освободили от занимаемых должностей двух аудиторов Счетной палаты.
Речь идет о Владимире Катренко и Александре Жданькове. Об этом пишет RNS.
Фракции Госдумы могут внести кандидатуры на появившиеся аудиторские должности до 14:00 по московскому времени 12 ноября.
В Счетной палате пояснили, что трое аудиторов ведомства в лице Владимира Катренко, Александра Жданькова и Бато-Жаргала Жамбалнимбуева выразили желание досрочно покинуть занимаемые должности. Причиной стало то, что всем троим предложили другую работу.
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