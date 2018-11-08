Аутсорсинг по-башкирски: Как новая система изменила школьную жизнь

Депутаты Госсобрания-Курултая республики вместе с представителями муниципалитетов и исполнительных органов власти обсудили вопросы эффективности аутсорсинга в организациях образования, культуры и спорта Башкирии. Во встрече приняли участие заместитель председателя Госсобрания Эльвира Аиткулова, заместитель мэра Уфы Сынтимир Баязитов, министр образования Гульназ Шафикова.

Участники собрания практически единогласно пришли к следующему мнению: если в сфере питания большие города смогли выйти на ровные рельсы новой системы, то в районах проблемы остаются.

- Был составлен опросник, депутаты комитета посмотрели в своем районе, как и что проводится, - отмечает Андрей Иванюта, заместитель председателя комитета Госсобрания-Курултая по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.- Возьмем большие города: в Стерлитамаке, например, вопросов по питанию нет. В отдаленных районах - в том же Благоварском - страдает качество, ассортимент выбора маленький. Белорецкий, Нуримановский… Эти три района хотели бы вернуться к старой системе.

Еще одна серьезная проблема: уход уборщиц из школ. Если раньше коридоры учебного заведения и кабинеты зачастую убирались минимум два раза в день, то сейчас - только утром. А что такое помытый кабинет после толпы пятиклашек? Правильно - грязный кабинет, который снова нужно чистить.

-30-35 районов были успешно переведены на аутсорсинг: это половина. Остальные начали заходить на рынок аутсорсинга постепенно, - уточнила депутат Рида Субханкулова.- О том, что возникнут трудности с уборщицами, мы даже не думали, а в итоге это оказалось самым сложным.

Кроме того, уборщицы в школе - это всегда "многорукие Шивы" - и коридоры протереть, и стены подкрасить, и заблудившегося второклассника вернуть в кабинет. И пока школьная система к такой потере персонала оказалась не так уж и готова.

- У нас эти проблемы в мозгах, - считает экс-ректор БГПУ, депутат Раиль Асадуллин. - Мы не адаптировались к новым условиям и не успели перестроить работу всей системы. Уборщицы ушли из школ. И что получилось? Они ведь были и вахтерами, и проводниками, и, конечно, следили за порядком. А сейчас приходят убираться на час-два, и к вечеру в школе уже грязно. И если система питания стала лучше, то качество уборки и порядка, несомненно, упало.

Заказчики питания говорят о ситуации с другой стороны. Их больше беспокоит логистика и то, почему еда приходит в пищевых контейнерах, покрытых пылью. Когда одна из участников собрания открыла слайды с фотографиями грязных контейнеров, презентацию попросили остановить якобы по причине тайминга мероприятия. Привести все свои доводы женщина также не успела.