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«Алроса»: продажи алмазов в 2018 году снизятся из-за падения спроса
Сегодня, 19:20Общество
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Аналитики алмазодобывающей компании «Алроса» прогнозируют по итогам года снижение объемов продаж драгоценных камней.
Всему виной низкий спрос на мелкоразмерное сырье во второй половине 2018 года. Об этом пишет RNS.
Эксперты считают, что в нынешнем году в мире будет продано 37-38 миллионов карат алмазов. В конце второго квартала текущего года специалисты «Алроса» предсказывали продажи в объеме 39-40 миллионов карат.
Отметим, что компания «Алроса» является самым крупным в мире производителем алмазов в каратах. Также она занимается поиском, добычей и реализацией драгоценных камней.
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