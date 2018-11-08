«Алроса»: продажи алмазов в 2018 году снизятся из-за падения спроса

Всему виной низкий спрос на мелкоразмерное сырье во второй половине 2018 года. Об этом пишет RNS.

Эксперты считают, что в нынешнем году в мире будет продано 37-38 миллионов карат алмазов. В конце второго квартала текущего года специалисты «Алроса» предсказывали продажи в объеме 39-40 миллионов карат.