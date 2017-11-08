В Башкирии ученые разработали автомобильное масло для работы в Арктике

Данное изобретение позволяет наладить массовое производство автомобильных масел, которые не замерзают при температуре минус 90 градусов.

- Сегодня ситуация на рынке автомасел пока складывается так, что многие марки масел приобретаются на Западе, особенно если речь идет об автомаслах для работы в условиях низких температур. Наше изобретение представляет собой более новые подходы к решению данной технологической проблемы, - рассказал Медиакорсети директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» Эльшад Теляшев. - Наши сотрудники разработали компоненты, из которых делают масла для арктических условий, а точнее технологию их синтеза. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что мы сами умеем делать такую продукцию. Наша разработка готова для внедрения в производство, и, кстати, ею уже заинтересовались такие компании, как «Сибур», «Газпромнефть» и другие. К слову говоря, это только одно из сотен наших разработок, просто она стала широко известна после публичного выступления нашей сотрудницы.