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В Башкирии ученые разработали автомобильное масло для работы в Арктике
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Башкирии ученые разработали автомобильное масло для работы в Арктике

Сегодня, 16:40ОбществоТатьяна МайороваФото: www.m.yucolors.com
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