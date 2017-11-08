Уфимские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену

7 декабря в Уфе состоится новый благотворительный спектакль «Свахи».

Этот спектакль поможет одаренным детям из малообеспеченных семей Уфы. В прошлом году такой благотворительный спектакль помог воплотить в жизнь мечты 25 талантливых ребят.

В благотворительном спектакле «Свахи» примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Среди них Адиль Юлдашев (Территория 3000), супруги Кумпан (Kumpan Coffee), Эльза Фазлыева (сеть клиник «Здоровые мужчины и женщины») и Сергей Минигулов (аэродром Первушино). Спектакль «Свахи» состоит из двух пьес: «Женитьба» Н. Гоголя и «Ханума» А. Цагарели.

- Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях, - сообщили организаторы благотворительной акции. - В этом году 37 одаренных детей ждут нашей с вами поддержки.