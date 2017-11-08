Станислав Говорухин призвал к бойкоту Евровидения

Режиссер и парламентарий Станислав Говорухин призывает бойкотировать популярный музыкальный конкурс Евровидение.

По его словам, «не нужно второй раз получать по морде». Говорухин напомнил инцидент с певицей с ограниченными возможностями Юлией Самойловой, которую не пустили на Украину, где проходил конкурс, из-за того, что девушка была в Крыму, пишут Dni.ru.