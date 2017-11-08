Станислав Говорухин призвал к бойкоту Евровидения
Сегодня, 16:40Общество
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Режиссер и парламентарий Станислав Говорухин призывает бойкотировать популярный музыкальный конкурс Евровидение.
По его словам, «не нужно второй раз получать по морде». Говорухин напомнил инцидент с певицей с ограниченными возможностями Юлией Самойловой, которую не пустили на Украину, где проходил конкурс, из-за того, что девушка была в Крыму, пишут Dni.ru.
Режиссера поддержали пользователи Сети, которые уверены, что России лучше совсем обойтись без конкурса, чем слышать в СМИ поток негативной информации.
Напомним, в 2018 году Евровидение пройдет в Лиссабоне. Российскую Федерацию вновь представит Юлия Самойлова.
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