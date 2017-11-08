На реках Башкирии закрыта навигация

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по республике продолжают активную работу по обеспечению безопасности на водных объектах.

В Башкирии с 1 ноября этого года закрыта навигация, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. В настоящее время сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС России продолжают активную работу по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период.

МЧС предупредило любителей зимней рыбалки о необходимости соблюдать правила безопасности: не выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном катере или лодке и без спасательных средств, кроме того, стоит с особенной осторожностью рыбачить с надувных лодок.