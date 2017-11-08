Дед Мороз стал самым популярным волшебником в России

Сказочный Дед Мороз возглавил список самых популярных в России зимних волшебников.

Главным критерием при определении популярности стало количество посещения россиянами официальных резиденций мифологических персонажей, пишут Dni.ru. В топ самых популярных в народе кудесников также попали татарский Кыш-Бабай, карельский Паккайне, монгольский Белый Старец, марийский Юшто Кугыза, ямальский Ямал Ири и другие.