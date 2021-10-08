Владимир Васильев назначен главой фракции ЕР в парламенте

Партия «Единая Россия» 7 октября в рамках организационного заседания приняла решение о создании фракции. В нее вошло триста двадцать четыре депутата, включая двух самовыдвиженцев.

По сообщению издания nashgorod.ru, главой фракции «Единая Россия» был назначен Владимир Васильев. Депутаты партии поддержали его кандидатуру единогласно. Также на заседании избрали замруководителя фракции «Единая Россия»: Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич, Сергей Морозов и Евгений Ревенко, и утвердили руководящие органы фракции: собрание, президиум и совет президиума фракции. Кроме этого, были выбраны депутаты, которые будут представлять фракцию на заседаниях Госдумы Российской Федерации, в госструктурах и общественных объединениях. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ежегодно фракция будет представлять отчеты руководящим органам партии, определяющим ее стратегию. Это необходимо для повышения качества работы политического блока. По словам Турчака, это все подчинено одной цели, которую поставил президент РФ Владимир Путин, — выполнить народную программу. На пост спикера Госдумы РФ депутаты партии выдвинули Вячеслава Володина, кандидатуру которого ранее предложил глава государства. Он подчеркнул, что фракция большинства — это не только возможности, но и ответственность. Она будет отвечать за все принятые решения, а также за развитие политической системы в целом. Володин добавил, что от себя сделает все необходимое, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств, взятых депутатами в ходе избирательной кампании. Кроме этого, в рамках организационного заседания депутаты «Единой России» рассмотрели кандидатуры на посты руководителей комитетов думы и выдвинули председателей семнадцати из них. Одновременно члены фракции ЕР поддержали кандидатуры на посты председателей комиссий Госдумы. По сообщению на сайте ER.ru, 17–19 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. По результатам голосования в ГД от партии ЕР вошло триста двадцать четыре депутата, в том числе по федеральному списку — сто двадцать шесть человек, а по одномандатным округам — сто девяносто восемь.

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