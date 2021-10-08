В США появился новый подозреваемый по делу Зодиака

Как сообщает iz.ru, специалисты пришли к выводу, что маньяком, застрелившем и зарезавшем по крайней мере пять человек, был маляр Гэри Фрэнсис Пост, который умер в 2018 году.
Идентифицировать убийцу помогли новые судебно-медицинские доказательства и фото Поста. У него на лбу заметны сильные шрамы, какие были на фотороботе Зодиака.
Также специалисты нашли подсказки в письмах маньяках, где буквы полного имени Поста были удалены. Кроме того, на него указывают и следы от ботинок и часы, измазанные краской.
Убийца орудовал в конце 1960-х года в Сан-Франциско. После убийств он звонил в полицию и сообщал о своей виновности. Также он отправлял журналистам записки с зашифрованным текстом, в котором представлялся как Зодиак.