В США появился новый подозреваемый по делу Зодиака

В США появился новый подозреваемый по делу Зодиака
В США появился новый подозреваемый по делу Зодиака
Вчера, 15:35ОбществоФото: pixabay.com
Группа американских следователей, которые расследуют нераскрытые дела, заявила, что смогла установить личность известного маньяка по прозвище Зодиак.

Как сообщает iz.ru, специалисты пришли к выводу, что маньяком, застрелившем и зарезавшем по крайней мере пять человек, был маляр Гэри Фрэнсис Пост, который умер в 2018 году.

Идентифицировать убийцу помогли новые судебно-медицинские доказательства и фото Поста. У него на лбу заметны сильные шрамы, какие были на фотороботе Зодиака.

Также специалисты нашли подсказки в письмах маньяках, где буквы полного имени Поста были удалены. Кроме того, на него указывают и следы от ботинок и часы, измазанные краской.

Убийца орудовал в конце 1960-х года в Сан-Франциско. После убийств он звонил в полицию и сообщал о своей виновности. Также он отправлял журналистам записки с зашифрованным текстом, в котором представлялся как Зодиак.

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