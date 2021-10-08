В Белоруссии задержали 136 человек из-за комментариев о сотруднике КГБ

В Белоруссии задержали 136 человек из-за комментариев о сотруднике КГБ
В Белоруссии задержали 136 человек из-за комментариев о сотруднике КГБ
Вчера, 14:01ОбществоФото: pixabay.com
СК РБ заключил под стражу 136 граждан в связи с комментариями о смерти сотрудника КГБ.

По информации iz.ru, в данный момент белорусские следователи расследуют уголовное дело. Его возбудили по 2 статьям: ст. 130 («Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением служебного долга, совершенного в информации, размещенной в интернете»).

Отмечается, что смерть сотрудника правительственного ведомства повергла в шок белорусское общество, однако были и те, кто хотел нажиться на гибели человека.

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