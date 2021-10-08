В Башкирии с каждым днем дорожают помидоры: с конца лета цена поднялась на 40 рублей

В Башкирии с каждым днем дорожают помидоры. Еще 30 августа килограмм можно было купить за 55 рублей, а в начале текущей недели – цена выросла до 94 рублей. За прошедшую неделю стоимость поднялась на 12%.

По данным Башстата, 30 августа килограмм помидоров можно было купить за 55 рублей, а с начала октября цена выросла до 94 рублей. За прошедшую неделю цена выросла на 12%. Также аналитики выяснили, какие продукты помимо помидоров затронул рост цен: Куриные яйца подорожали на 8% (61 рубль), колбасные изделия на 5,1% (445 рублей), конфеты в шоколаде на 3,9% (316 рублей за 1 кг), детские мясные консервы на 3,6% (почти 850 рублей за 1 кг), овощные консервы для детского питания на 3,4% (514,4 рублей за 1 кг). Ранее MKset сообщал о высоких ценах на гречку – упаковка гречневой крупы весом 900 грамм можно купить по стоимости 140 рублей, тогда как по данным Башстата средняя цена гречневой крупы составляет 86,95 рубля. Корреспондент Mkset выяснил, что самая дешевая гречка продается в сети магазинах Магнит - 68 рублей за 800 грамм. А самую дорогую упаковку крупы можно найти на полках магазина Перекресток – 169 рублей за 800 грамм. Дорожают и лимоны – цитрусовые можно приобрести почти за 200 рублей за килограмм. За период с начала 2020 года по май лимоны выросли в цене аж в 2,7 раза. Цены на фрукт варьируются от 150 до 250 рублей за килограмм, самые дорогие лимоны сейчас на рынках. Тогда один из продавцов на рынке сообщил, что такую высокую стоимость устанавливают сами поставщики. В июле корреспондент Mkset изучил цены на бананы – тогда выяснилось, что в Башкирии средняя потребительская цена на бананы составляла 75,15 рубля. За год она увеличилась чуть больше, чем на рубль.

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