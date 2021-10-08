В Башкирии после аншлага запретили спектакль о сожженной башкирке «Сказ о Кисякбике»

Созданная в рамках проекта партии «Единая Россия» театральная постановка должна была быть показана в Стерлитамаке 8 октября, но была снята с репертуара театра.

В Башкирии отменили спектакль «Киҫәкбикә. Риүәйәт (Сказ о Кисякбике)», созданный на основе пьесы драматурга Михаила Башкирова по мотивам рассказа Марьям Буракаевой. По сообщениям СМИ, премьера спектакля прошла 27 сентября с аншлагом, однако стало известно, что запланированная на 8 октября постановка в Стерлитамаке отменена. Об этом сообщило «Эхо Москвы» в Уфе. Легенда строится на реальной трагической судьбе Кисякбики Байрасовой. Кисякбика — насильно крещеная башкирка-мусульманка, которую насильно крестили и увезли в Екатеринбург. В 60 лет Кисякбику приговорили к сожжению за предательство православной веры и возвращение в ислам. Спектакль повествует о разрушении традиционного старого мира, на защиту которого становится женщина. «От рассказа мамы, наверно, остался сам дух произведения — образ непокоренной Кисякбики, которая добровольно идет на сожжение. Сам посыл сильной и мудрой башкирки — моей мамы, которая сердцем прочувствовала трагедию женщины, для которой крещение было равно отречению от самой себя. И она умирает вольной Кисякбикой, не желая жить под именем Катерина», — прокомментировала смысл спектакля дочь писательницы Марьям Буракаевой, драматург Зухра Буракаева. По данным издания, отмена спектакля произошла после того, как с труппой пообщался историк Рамиль Рахимов. Видеозапись со встречи с актерами театра появилась в соцсетях. По словам самого Рахимова, беседу с актерами ему поручила провести министр культуры Башкирии Амина Шафикова. «Мне сказали, что там есть аховая ситуация, конкретная проблема, связанная с историей: «Не могли бы вы приехать и поговорить с труппой, объяснить, что одни факты исторические вот так можно интерпретировать, другие — так. Показать ситуацию, чтобы они поняли, что там есть острота, которая, ну, очень острая, что это не очень хорошо», — объяснил ситуацию Рамиль Рахимов «Эху». Как добавляет «Эхо Москвы» в Уфе, историк объяснил влияние спектакля «Сказ о Кисякбике» тем, что после просмотра жители якобы могут «взять в руки оружие» и обвинил актеров и ученых «за начало подобных исторических ситуаций». Один из сотрудников минкультуры Башкирии, по словам Рахимова, якобы отделался выговором за то, что спектакль пропустили. По словам Рамиля Рахимова, сценарий данного спектакля уже начали редактировать. Сам Рахимов посоветовал делать «нормальные пьесы». Одна из актрис театра заявила, что идея спектакля о судьбе Кисякбике принадлежит ей, и она была согласована с руководством. «Там женщину сожгли, знаете, Жанну Д’Арк тоже сожгли, но весь мир ставит, весь мир смотрит. Мы там не говорим, что ислам [хороший], русские плохие, нет. Мы показали просто историю одной женщины», — рассказывает женщина на видеозаписи. В самом Стерлитамакском театре заявили, что спектакль отменен по техническим причинам и его показ приостановлен на неопределенный срок. Министерство культуры Башкирии ситуацию пока не прокомментировало.

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