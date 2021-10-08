В администрации Уфы объяснили как школьники будут выходить с карантина

В мэрии Уфы рассказали, как школьники будут выходить с карантина. Так, 12 октября к привычному формату обучения вернется 51 школа, далее 13 октября — 19 школ, а 14 октября выйдут и другие ученики 5-8 и 10 классов. Между тем, классы, которые были отправлены на карантин по решению Распотребнадзора Башкирии, остаются на «удаленке» и вернутся к очному формату только согласно срокам в постановлении ведомства. Власти города также отметили, что массовый переход школ на дистанционное обучение пока не планируется.