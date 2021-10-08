В администрации Уфы объяснили как школьники будут выходить с карантина

В мэрии Уфы рассказали, как школьники будут выходить с карантина. Так, 12 октября к привычному формату обучения вернется 51 школа, далее 13 октября — 19 школ, а 14 октября выйдут и другие ученики 5-8 и 10 классов. Между тем, классы, которые были отправлены на карантин по решению Распотребнадзора Башкирии, остаются на «удаленке» и вернутся к очному формату только согласно срокам в постановлении ведомства. Власти города также отметили, что массовый переход школ на дистанционное обучение пока не планируется.
Известно, что заметная тенденция к снижению заболеваемости среди учеников образовательных учреждений. Так, администрация сообщает, что в сравнении с прошлой неделей количество классов, ушедших на карантин, уменьшилось на 16.
Ранее мы писали, что региональный Минобр объявил об окончании «удаленки» и в 12 районах Башкирии, которую, к слову, ввели 27 сентября сроком на две недели. Так, на двухнедельный дистант уходили ученики 5-8 и 10 классов, а младшие и выпускные классы все это время обучались в традиционном формате.