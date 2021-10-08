Судебные приставы Башкирии взыскали с жителей 3,3 млн рублей за неправильную парковку

Судебные приставы Башкирии взыскали с жителей 3,3 млн рублей за неправильную парковку
Судебные приставы Башкирии взыскали с жителей 3,3 млн рублей за неправильную парковку
Вчера, 13:18ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
С начала 2021 года за парковку на газонах, клумбах, детских и спортивных площадках были оштрафованы 2 832 автовладельца, сообщает ФССП по РБ.

С начала текущего года судебным приставам Башкирии поступило 3 099 постановлений о взыскании штрафов на сумму 3 млн 517 тысяч рублей за неправильную парковку транспортных средств.

Напомним, с 9 апреля 2019 года согласно закону РБ № 95-з «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», автомобили и прицепы (в том числе брошенные) запрещено оставлять на газонах, клумбах, детских и спортивных площадках и вообще любых озелененных территориях.

За подобную неправильную парковку граждан ожидают штрафы от тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц – от пяти до 10 тысяч рублей, юрлиц – от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафов для физлиц увеличивается до суммы от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 35 до 50 тысяч рублей.

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