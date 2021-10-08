Рост цен побил рекорды за последние 40 лет

Рост цен побил рекорды за последние 40 лет
Рост цен побил рекорды за последние 40 лет
Вчера, 18:44ОбществоФото: pxhere.com
За последний год индекс продовольствия в мире вырос на 27%. Данный рост цен был признан рекордным за последние четыре десятилетия. О данных итогах наблюдения сообщил генеральный директор агентства «INFOLine» Иван Федяков. Текущее подорожание стало одним из наиболее динамичных с 70-х гг. 

Возрастает показатель цен не только на молочные товары или плодоовощную продукцию, но и на корма, удобрения. Федяков отметил, что это привело к запуску спирали роста цен, и их значения будут подниматься. Однако, другим вопросом является то, что покупательская способность имеет границы и будет определен уровень, выше которого цены подниматься не должны. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на URA.RU.

Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в текущем году сезонные изменения не выражены настолько сильно. При этом, на оптовом овощном рынке заметно осеннее уменьшение цен, но это связано не только с сезонностью, но и более слабой торговой активностью.

Профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал волну подорожаний. Он обратил внимание на сведения Евростата, согласно которым, в 19 государствах еврозоны увеличение цен на потребительскую продукцию ускорилось до 3,4%. Согласно его словам, значительное влияние на инфляцию оказали сбои в поставках и производстве, недостаток рабочей силы, рост котировок на энергоносители. По его прогнозам, при сохранении ситуации с ценами на газ и другие ресурсы, инфляция в еврозоне может повыситься до 4%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы