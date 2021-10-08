Рост цен побил рекорды за последние 40 лет

За последний год индекс продовольствия в мире вырос на 27%. Данный рост цен был признан рекордным за последние четыре десятилетия. О данных итогах наблюдения сообщил генеральный директор агентства «INFOLine» Иван Федяков. Текущее подорожание стало одним из наиболее динамичных с 70-х гг.

Возрастает показатель цен не только на молочные товары или плодоовощную продукцию, но и на корма, удобрения. Федяков отметил, что это привело к запуску спирали роста цен, и их значения будут подниматься. Однако, другим вопросом является то, что покупательская способность имеет границы и будет определен уровень, выше которого цены подниматься не должны. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на URA.RU. Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в текущем году сезонные изменения не выражены настолько сильно. При этом, на оптовом овощном рынке заметно осеннее уменьшение цен, но это связано не только с сезонностью, но и более слабой торговой активностью. Профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал волну подорожаний. Он обратил внимание на сведения Евростата, согласно которым, в 19 государствах еврозоны увеличение цен на потребительскую продукцию ускорилось до 3,4%. Согласно его словам, значительное влияние на инфляцию оказали сбои в поставках и производстве, недостаток рабочей силы, рост котировок на энергоносители. По его прогнозам, при сохранении ситуации с ценами на газ и другие ресурсы, инфляция в еврозоне может повыситься до 4%.

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