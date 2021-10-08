Российские студенты готовятся к технопанку в деревнях

«В прошлом году совместно с Фондом «Сколково» мы запустили первый акселератор стартапов. Опыт был настолько успешным, что уже сегодня проекты победителей реализованы на наших цифровых платформах Свое Фермерство и Свое Родное. В этом году вместе с запуском акселератора мы проводим и конкурс среди студентов. Россельхозбанк уделяет огромное внимание развитию технологических инициатив в сфере сельского хозяйства и готов помогать молодым специалистам реализовать свои проекты», - рассказала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.