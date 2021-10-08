Пустой стульчик и маска на пять минут: как жители Башкирии берегут себя от COVID-19

Занимательно, что без маски в салоне находились те, у кого явные проблемы со здоровьем. В частности, пассажирка, сидевшая рядом со мной, кашляла настолько часто и страшно, что мысленно я уже получила положительный ПЦР-тест. Не выдержала напряжения другая женщина и на весь салон твердо и уверенно прокричала: «Девушка, маску надо надевать». Нельзя сказать, насколько методы публичного порицания позволительны, но то, что маска у женщины в сумочке все-таки нашлась, — факт.