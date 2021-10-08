Пустой стульчик и маска на пять минут: как жители Башкирии берегут себя от COVID-19

Коронавирус крепчает, но это вы и сами могли заметить, исходя из ежедневной статистики башкирского оперштаба и частых антирекордов по количеству заболевших и погибших. На этом фоне новые ограничения вроде бы выглядят оправданными. В частности, первый этап ограничений начал действовать уже 4 октября, а полный «пакет» будет доступен с 18 октября. Но поможет ли это сдержать натиск очередной «волны»?
Журналист Mkset решил отправиться в самостоятельный рейд по общественным местам, торговым центрам, общепитам и кинотеатрам Уфы, а также прокатиться на общественном транспорте, чтобы понять, насколько сами горожане понимают и принимают ответственность за своё здоровье: носят ли маски и держат ли социальную дистанцию — то, что рекомендует в качестве защиты от ковида даже не правительство Башкирии, а Всемирная организация здравоохранения.
Первый пункт в нашем маршруте — общественный транспорт. Лично от себя отмечу, что за долгое время ожидания нужного автобуса я заглянула не в одно окошко останавливающихся автобусов, и хочу сказать, что ни водители, ни сами пассажиры в подавляющем большинстве не надевают маски. Убедилась я в этом и тогда, когда наконец-то попала в салон общественного транспорта.
Важно отметить, что время было послеобеденное, следовательно, людей в автобусе было немного, однако и в таких условиях соблюдать социальную дистанцию не представляется возможным. Между тем, из 10 человек, которые находились со мной в автобусе, в масках были лишь трое.
Занимательно, что без маски в салоне находились те, у кого явные проблемы со здоровьем. В частности, пассажирка, сидевшая рядом со мной, кашляла настолько часто и страшно, что мысленно я уже получила положительный ПЦР-тест. Не выдержала напряжения другая женщина и на весь салон твердо и уверенно прокричала: «Девушка, маску надо надевать». Нельзя сказать, насколько методы публичного порицания позволительны, но то, что маска у женщины в сумочке все-таки нашлась, — факт.
Далее я посетила некоторые торговые центры и могу сказать, что на постах охраны в каждом центре ситуация кардинально отличается.
Так, в двух ТЦ у главного входа охранник просит каждого вошедшего без маски ее надеть, однако, как мы все знаем, это «сейчас надену» в конечном итоге либо не происходит, либо длится максимум минут пять. Отмечу, что такая ситуация при мне происходила во всех торговых центрах. Между тем в другом торговом центре не только просят надеть маску, но и измеряют посетителям температуру, однако смотрит ли кто-то показатели электронного термометра, остается загадкой.
А на следующей фотографии вы можете заметить, как на входе через парковку в «Меге» меня и других посетителей полностью проигнорировали. Отмечу, что подобная ситуация происходила часто. Например, в «Центральном» пост охраны у второго входа и вовсе пустовал, а приветствовали меня лишь пустой красный стульчик и одноразовые маски.
Давайте от масок перейдем к социальной дистанции. В зонах отдыха и в самих бутиках люди стараются не подходить близко друг к другу и соблюдают дистанцию насколько это возможно, однако в очередях, как и в общественном транспорте, многие думают, что коронавирус не обитает, и потому можно прижиматься друг к дружке плотнее, ведь доказано, что так очередь движется быстрее.
В целом и общем ситуация во всех торговых центрах одинаковая. Есть те, кто соблюдают масочный режим как полагается, есть те, кто защищают маской самое драгоценное — подбородок, а также есть бунтари, которые идут вразрез со всеми правилами и, видимо, придерживаются девиза «все, что меня не убивает, делает меня сильнее».
Перейдем к самому приятному — к кафе и к кинотеатрам. Так, я посетила несколько кафе в торговых центрах, а также заглянула в особо популярные общепиты — «Макдональдс» и «КФС». Могу сказать, что при входе в кафе никто не спрашивает наличие маски, не измеряется и температура. Также соблюдать социальную дистанцию из-за ограниченного места в некоторых заведениях попросту невозможно.
В «Макдональдсе» и «КФС» ситуация аналогичная, только посетителей там в разы больше. Так, в помещениях было не протолкнуться, а тем временем из тех, кто стоял в очередях или ожидал свой заказ, немногие решили, что неплохо было бы и маску надеть.
Что касается наклеек на столиках, на которых просят соблюдать социальную дистанцию, то они были полностью проигнорированы посетителями из-за нехватки мест. Другими словами, людей в ресторанах фастфуда было намного больше, чем, собственно, самих столиков. Вспомним, как в самом начале пандемии в подобных заведениях на входе действовало ограничение, теперь же ситуация с COVID-19 гораздо тяжелее, однако никаких мер руководство не предпринимает.
Аналогичная ситуация и с кинотеатрами, несмотря на то, что для их посещения уже официально необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе в течение последних шести месяцев. Что касается масок, то надеть их просят выборочно: кому-то удается пройти незамеченным, а кому-то приходится надевать маску, но, как я уже писала, ненадолго. После посещения трех кинотеатров отмечу, что людей, которые соблюдают масочный режим, очень мало, видимо, к местам, которые коронавирус предпочитает избегать, можно отнести еще кинотеатры.
После посещения всех пунктов назначения у меня сложилось четкое убеждение, что даже после введения дополнительных ограничений жители столицы также будут пренебрегать мерами защиты себя и окружающих от опасного вируса, от которого, к слову, только за последние сутки погибло 30 жителей региона.