Против главы Башкирии подан очередной иск из-за ковидных ограничений

Против главы Башкирии подан очередной иск из-за ковидных ограничений
Против главы Башкирии подан очередной иск из-за ковидных ограничений
Вчера, 14:14ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В качестве заинтересованного лица также будет привлечен и Роспотребнадзор Башкирии.

Стало известно, что против главы Башкирии Радия Хабирова в Верховный суд республики был подан еще один иск из-за коронавирусных ограничений. Так, по данным объединенной пресс-службы судов, требования истца заключаются в том, чтобы признать недействительным пункт № 12 указа Хабирова от 1 октября, а также приложение к нему, где указывается, что посещение общественных мест без сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или же без результата ПЦР-теста — невозможно.

Так, заседание назначено на 26 октября. Отмечается, что в качестве заинтересованного лица суд привлек и Роспотребнадзор Башкирии.

Напомним, что вчера, 7 октября, в Верховном суде уже прошло заседание по аналогичному иску против Радия Хабирова, однако из-за того, что пункт 10.1, против которого и выступали жители республики, в указе о повышенной готовности был отменен, суд отказал в рассмотрении иска. Между тем после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой.

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