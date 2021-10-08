Против главы Башкирии подан очередной иск из-за ковидных ограничений

Стало известно, что против главы Башкирии Радия Хабирова в Верховный суд республики был подан еще один иск из-за коронавирусных ограничений. Так, по данным объединенной пресс-службы судов, требования истца заключаются в том, чтобы признать недействительным пункт № 12 указа Хабирова от 1 октября, а также приложение к нему, где указывается, что посещение общественных мест без сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или же без результата ПЦР-теста — невозможно.