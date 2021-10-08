Обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии

Обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии
Обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии
Вчера, 11:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Вопрос будет рассматриваться на следующем заседании оперативного штаба.

Стало известно, что письмо главных врачей республиканских больниц с просьбой ввести самоизоляцию для жителей Башкирии, которые старше 65 лет, было передано Радию Хабирову. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Так, данный вопрос будет рассматриваться на следующем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что открытое письмо было опубликовано на странице в социальных сетях Азата Мухаметзянова — главного врача ковид-госпиталя в Зубово. Отметим, что само письмо подписали также семь главврачей республиканских больниц. В частности, врачи завили, что ежедневно испытывают боль оттого, что после всех возможных мер пациентов не удается спасти.

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