Обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии

Стало известно, что письмо главных врачей республиканских больниц с просьбой ввести самоизоляцию для жителей Башкирии, которые старше 65 лет, было передано Радию Хабирову. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Так, данный вопрос будет рассматриваться на следующем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что открытое письмо было опубликовано на странице в социальных сетях Азата Мухаметзянова — главного врача ковид-госпиталя в Зубово. Отметим, что само письмо подписали также семь главврачей республиканских больниц. В частности, врачи завили, что ежедневно испытывают боль оттого, что после всех возможных мер пациентов не удается спасти.