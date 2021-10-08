Обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии

Напомним, что открытое письмо было опубликовано на странице в социальных сетях Азата Мухаметзянова — главного врача ковид-госпиталя в Зубово. Отметим, что само письмо подписали также семь главврачей республиканских больниц. В частности, врачи завили, что ежедневно испытывают боль оттого, что после всех возможных мер пациентов не удается спасти.