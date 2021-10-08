Новая стратегия: «Аэрофлот» прекращает авиасообщение с 26 городами России

Не стоит забывать, что «Аэрофлот» — госкомпания и обходится бюджету недешево, даже когда получает прибыль и платит дивиденды. Так, в 2019 году, например, авиакомпания получила от государства субсидии на 5,73 млрд руб., а поступление дивидендов в бюджет составило 3,456 млрд руб., т. е. государство «подарило» компании 2,3 млрд руб. И это мелочи на фоне проведения допэмиссии акций в 2020 году на 80 млрд руб.