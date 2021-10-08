Новая стратегия: «Аэрофлот» прекращает авиасообщение с 26 городами России

Весной стало известно, что главный национальный авиаперевозчик России закрывает ряд направлений в регионы страны. По оценке СМИ, в девять российских городов полеты прекращены, еще 17 направлений на подходе. Тогда «Аэрофлот» все отрицал, тем не менее впоследствии стали появляться новости о прекращении полетов в российские города. Эти внутрироссийские перелеты отдаются на откуп «дочкам» компании — «Победе» и «России».
Аналитики вспоминают, что история возникновения авиакомпании «Россия» началась с частной компании «Трансаэро», после ликвидации которой «Аэрофлот» получил без конкурса 31 освободившийся маршрут и авиапарк компании. В итоге средний возраст самолетов «Аэрофлота» составляет 5,2 года, самому старому — 12 лет. У «России» средний возраст самолетов 12,76 года, самому старому — 24 года. При этом «Аэрофлот» отказывается от региональных перелетов в пользу более маржинальных дальнемагистральных и зарубежных рейсах.
Не стоит забывать, что «Аэрофлот» — госкомпания и обходится бюджету недешево, даже когда получает прибыль и платит дивиденды. Так, в 2019 году, например, авиакомпания получила от государства субсидии на 5,73 млрд руб., а поступление дивидендов в бюджет составило 3,456 млрд руб., т. е. государство «подарило» компании 2,3 млрд руб. И это мелочи на фоне проведения допэмиссии акций в 2020 году на 80 млрд руб.
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