Минкульт Башкирии объяснил скандальную отмену спектакля антиковидными мерами

В министерстве также добавили, что репертуарные планы формируются театром, а новый театральный сезон в Стерлитамаке начнется совсем с другого спектакля.

Минкульт Башкирии объяснил скандальную отмену спектакля Стерлитамакского театра о сожженной башкирке «Сказ о Кисякбике» недовольством зрителей из-за антиковидных ограничений. Как пояснили в министерстве, в связи с ухудшением обстановки власти Стерлитамака приняли решение ограничить заполняемость залов в театрально-концертных организациях зрителями до 30%. - Показы премьерных постановок, юбилейные вечера, как правило, сопровождаются аншлагом, а ограничение доступа на них сопряжено с вероятным ростом недовольства зрителей, - объясняется в ответе на журналистский запрос Mkset. По данным минкульта, Стерлитамакский театр самостоятельно решил перенести премьерные спектакли, юбилейные вечера, включая 30-летие образования башкирского театра и филармонии. - Репертуарные планы формируются театром. Театром было принято решение о показе спектакля «Биғылый» (Беглый) на открытии театрального сезона, - поясняет министерство. В минкульте Башкирии также добавили, что театры имеют право могут проводить встречи и лекции с театроведами, музыковедами, историками. Отметим, что редакция Mkset в журналистском запросе задавала вопросы только касаемо ситуации с отмененным спектаклем «Сказ о Кисякбике», однако ответ министерства оказался другим и по существу не отвечает на заданные вопросы. Mkset связался с руководителем регионального исполкома "Единой России" Рустемом Ахмадинуровым, так как указывалось, что постановка данного спектакля создана в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии. Ахмадинуров сообщил журналисту Mkset, что не видел сам спектакль, а партия не имеет отношения к сценарию и сюжету спектакля. - Спектакль действительно в рамках данного проекта, мы помогаем театрам малых городов республики ставить реквизит, помогаем в приобретении автобусов, материально-технической базы. А что касается идейно-художественного компонента, то этим занимается Минкульт и режиссер. Выйду из отпуска - посмотрю, что это за спектакль, есть ли необходимость приостановки. Историк Рамиль Рахимов - достаточно авторитетный историк Башгосуниверситета, если он считает, что там есть какие-то провокационные моменты, которые могут разжигать национальную неприязнь, то надо разобраться. Если этого нет, то, конечно, у нас цензура запрещена. Но если будут какие-то последствия, то за это будут отвечать, в том числе министерство культуры и главный режиссер этого театра, - заявил Ахмадинуров Mkset. Ахмадинуров также усомнился, что данная постановка была профинансирована в рамках проекта, повторив, что в рамках проекта финансируются только реквизит и другие материально-технические нужды. Напомним, созданная в рамках проекта партии «Единая Россия» театральная постановка должна была быть показана в Стерлитамаке 8 октября, но была снята с репертуара театра. Отмена спектакля произошла после того, как с труппой пообщался историк Рамиль Рахимов. Видеозапись со встречи с актерами театра появилась в соцсетях. По словам самого Рахимова, беседу с актерами ему поручила провести министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Историк объяснил влияние спектакля «Сказ о Кисякбике» тем, что после просмотра жители якобы могут «взять в руки оружие» и обвинил актеров и ученых «за начало подобных исторических ситуаций». По словам Рамиля Рахимова, сценарий данного спектакля уже начали редактировать. Сам Рахимов посоветовал делать «нормальные пьесы». В самом Стерлитамакском театре заявили, что спектакль отменен по техническим причинам и его показ приостановлен на неопределенный срок.

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