Казанскому комику поступают угрозы из-за шутки про башкир

Казанскому комику поступают угрозы из-за шутки про башкир
Казанскому комику поступают угрозы из-за шутки про башкир
Вчера, 15:02ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
В полицию Артур Шамгунов обращаться не хочет.

Стало известно, что комику казанского Stand-Up клуба Артуру Шамгунову поступают угрозы из-за шутки про башкир трехлетней давности, в которой мужчина заявил, что на его шутки обижаются только пьяные, разведённые и башкиры. В частности, некоторым жителям республики категорически не понравилось, что их поставили в один раз с пьяными.

Судя по всему, история приняла серьезный оборот и Артур Шамгунов публично принес свои извинения.

— Три года назад был другой информационный контекст, и можно было так шутить. Я сам из Башкирии и всю жизнь выслушивал шутки на тему башкир, меня это никак не обижало. Если вас вдруг обидело, я лично извиняюсь перед каждым, — говорится в видео с извинениями.

Однако извинения приняты не были, и в адрес Шамгунова до сих пор поступают угрозы физической расправы, а также сообщения от тех, кто якобы знает место жительства комика.

Напомним, что в 2018 году угрозы поступали и в адрес комика Руслана Белова, который назвал Салавата Юлаева «разбойником».

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