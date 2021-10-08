Казанскому комику поступают угрозы из-за шутки про башкир

— Три года назад был другой информационный контекст, и можно было так шутить. Я сам из Башкирии и всю жизнь выслушивал шутки на тему башкир, меня это никак не обижало. Если вас вдруг обидело, я лично извиняюсь перед каждым, — говорится в видео с извинениями.