Дочь Рамзана Кадырова заняла должность министра культуры Чеченской Республики

Политик акцентировал внимание на том, что дочь руководителя Чечни – очень трудолюбивый, талантливый и креативный руководитель, обладающий замечательными организаторскими способностями. По мнению Магомеда Даудова, об этом четко свидетельствует целый ряд профессиональных достижений Айшат Кадыровой на посту первого замминистра культуры Чечни, а также в руководстве модного дома Firdaws.