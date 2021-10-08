Дочь Рамзана Кадырова заняла должность министра культуры Чеченской Республики

Дочь Рамзана Кадырова заняла должность министра культуры Чеченской Республики
Дочь Рамзана Кадырова заняла должность министра культуры Чеченской Республики
Вчера, 21:29ОбществоФото: фрагмент видео
Старшая дочь лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова будет руководить Министерством культуры.

Айшат Кадырова ранее работала первым заместителем главы республиканского Минкульта, пишет информационный портал nation-news.ru.

Спикер парламента республики Магомед Даудов сегодня опубликовал в своем Instagram пост, в котором поздравил Кадырову с назначением.

Политик акцентировал внимание на том, что дочь руководителя Чечни – очень трудолюбивый, талантливый и креативный руководитель, обладающий замечательными организаторскими способностями. По мнению Магомеда Даудова, об этом четко свидетельствует целый ряд профессиональных достижений Айшат Кадыровой на посту первого замминистра культуры Чечни, а также в руководстве модного дома Firdaws.

Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в с. Центорой (Чеченская Республика). Успешно окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году дочь руководителя республики возглавила модный дом Firdaws.

Должность первого заместителя министра культуры Чечни Айшат Кадырова заняла в начале осени 2020 г.

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