Дочь Рамзана Кадырова заняла должность министра культуры Чеченской Республики

Айшат Кадырова ранее работала первым заместителем главы республиканского Минкульта, пишет информационный портал nation-news.ru.
Спикер парламента республики Магомед Даудов сегодня опубликовал в своем Instagram пост, в котором поздравил Кадырову с назначением.
Политик акцентировал внимание на том, что дочь руководителя Чечни – очень трудолюбивый, талантливый и креативный руководитель, обладающий замечательными организаторскими способностями. По мнению Магомеда Даудова, об этом четко свидетельствует целый ряд профессиональных достижений Айшат Кадыровой на посту первого замминистра культуры Чечни, а также в руководстве модного дома Firdaws.
Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в с. Центорой (Чеченская Республика). Успешно окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году дочь руководителя республики возглавила модный дом Firdaws.
Должность первого заместителя министра культуры Чечни Айшат Кадырова заняла в начале осени 2020 г.