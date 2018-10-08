В Уфе в аварийном жилом бараке рухнул потолок

Сегодня, 8 октября, серьезное ЧП произошло в доме №81А корпус 16 по улице Зенцова в Уфе. Об этом сообщили жильцы в соцсетях.

- Потолок рухнул посреди комнаты, к счастью, никто не пострадал, - сообщила жительница дома Зоя Патраева.

По ее словам, данный дом был построен в 1947 году и давно уже пришел в аварийное состояние. Официально аварийным он был признан в 2015 году, однако, судя по данным из официальных источников, дата расселения дома до сих пор так и не определена.

- Жильцы в шоке и не знают, уже куда обращаться, чтобы их дом наконец-то расселили, - говорит Зоя Патраева. Местное ЖЭУ нашло пока самый простой выход из ситуации - прийти и просто заделать потолок. Но и сейчас, по словам жильцов, они так и не пришли (на момент публикации статьи).

- Жильцы этого дома обращались ко мне еще в прошлом году с просьбой уточнить, попал ли их дом в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Как выяснилось. в программ дом внесен, но точная дата расселения жильцов пока так и не известна, - прокомментировала данное событие уфимский юрист Эльза Маулимшина.

Напомним, ранее мы писали еще об одном коммунальном кошмаре пожалуй, самого скандального аварийного барака в Уфе. 24 сентября серьезное коммунальное ЧП произошло в доме №70/7 по улице Шота Руставели в Уфе. Вернувшиеся вечером с работы жильцы обнаружили, что посреди первого этажа хлестал фонтан горячей воды, которой набралось уже почти по колено. Только после того, как с подачи Эльзы про несчастье стали писать интернет-СМИ, к многострадальному бараку заспешили специалисты Уфаводоканала, БашРТС, а также начальник ЖЭУ. Общими усилиями они определили, что в доме засорилась канализация. Как это связано с фонтаном горячей воды, никто из специалистов пояснить так и и не смог.