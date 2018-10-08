В центре Уфы разместится технополис

Сегодня, 8 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов рассказал об уточненных перспективах создания в республике Дома науки и технологий РБ, именуемом попросту технополисом.

Разговор о данной теме зашел в рамках обсуждения формирования в республике математической школы.

- Раньше у нас были победители международных математических олимпиад, а теперь нет, - посетовал Рустэм Марданов.

Есть идея создать в Башкирии научно-образовательный центр мирового уровня, который станет центром притяжения талантливых ученых и способной молодежи.

- Выдумывать ничего специально не нужно. Такие сети европейских математических школ уже существуют. Нужно просто сформировать подобное и у нас на уровне лучших мировых стандартов, - сказал премьер-министр.

Решить эту задачу поможет, в том числе, и Дом науки и технологий РБ, совещание по реализации этого проекта провел на прошлой неделе глава региона Рустэм Хамитов.

Разместить технополис планируется в здании бывшего концерна БЭТО, часть помещений там пока занимает БашГУ. Процедуры по передаче помещений из федеральной собственности в республиканскую заняли более полутора лет. И вот теперь есть возможность заняться непосредственно созданием технополиса.

– Принято решение сформировать самую современную концепцию с привлечением лучших российских, а если и необходимо – международных специалистов, которые уже имеют опыт создания подобных технополисов, - отметил Рустэм Марданов.

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