В центре Уфы разместится технополис

Он должен заработать на площадях здания, принадлежавшего ранее концерту БЭТО, на углу улиц Заки Валиди и Карла Маркса.
Сегодня, 8 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов рассказал об уточненных перспективах создания в республике Дома науки и технологий РБ, именуемом попросту технополисом.
Разговор о данной теме зашел в рамках обсуждения формирования в республике математической школы.
- Раньше у нас были победители международных математических олимпиад, а теперь нет, - посетовал Рустэм Марданов.
Есть идея создать в Башкирии научно-образовательный центр мирового уровня, который станет центром притяжения талантливых ученых и способной молодежи.
- Выдумывать ничего специально не нужно. Такие сети европейских математических школ уже существуют. Нужно просто сформировать подобное и у нас на уровне лучших мировых стандартов, - сказал премьер-министр.
Решить эту задачу поможет, в том числе, и Дом науки и технологий РБ, совещание по реализации этого проекта провел на прошлой неделе глава региона Рустэм Хамитов.
Разместить технополис планируется в здании бывшего концерна БЭТО, часть помещений там пока занимает БашГУ. Процедуры по передаче помещений из федеральной собственности в республиканскую заняли более полутора лет. И вот теперь есть возможность заняться непосредственно созданием технополиса.
– Принято решение сформировать самую современную концепцию с привлечением лучших российских, а если и необходимо – международных специалистов, которые уже имеют опыт создания подобных технополисов, - отметил Рустэм Марданов.
Для справки
Технополисы – площадки, объединяющие науку с производством, образование с работой на предприятии, постепенно открываются в ведущих городах России. В их состав входят лаборатории, исследовательские центры, научные учреждения и учебные заведения.