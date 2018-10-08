В Башкирии план по обучению иностранных студентов превысил возможности региона

Сегодня, 8 октября, одной из тем для обсуждения на оперативном совещании правительства республики стало подведение итогов вступительной кампании в вузы региона.

Как сообщила министр образования Гульназ Шафикова, минувшим летом в Башкирии поступили в вузы 19 221 человек, что на 4816 человек уровня 2017 года.

На бюджетную форму обучения поступили 9 337 абитуриентов, на внебюджетную — 9 884. По сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест сократилось на 6%. В прошлом учебном году поступивших на бюджетную форму было 9 959, внебюджетную — 14 078.

Довольно интересный поворот приняло обсуждение данной темы, когда речь дошла до данных об иностранных студентах, поступивших в вузы Башкирии. Как оказалось, среди поступивших в вузы их в этом году насчитывается 852 человека. Больше всего иностранных студентов в БГМУ (291) и УГНТУ (268). Популярные специальности среди иностранных студентов — прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, образование и педагогические науки, экономика и управление, сельское, лесное, рыбное хозяйство.

По словам Гульназ Шафиковой, в соответствии с указом президента России, в ближайшие четыре года число иностранных студентов, обучающихся в вузах Башкирии, должно вырасти еще в 2,5 раза.

- Следует отметить, что ресурсы вузов для приема на учебу иностранных студентов закончились, поэтому, чтобы выполнить поставленную задачу, нам нужно создать специальные кампусы для их размещения, - пояснила министр образования.

В вузы нашей республики также поступают студенты, приезжающие с других регионов, в том числе и на бюджетные места, в этом году их было на два процента больше, чем в прошлом.

При этом из почти 18 500 выпускников школ Башкирии 5156 человек уехали поступать в вузы других регионов. Как пояснила Гульназ Шафикова, 40% из них уехали учиться в другие регионы, потому что выбранных ими специальностей в наших вузах попросту нет. 4% - уехали учиться за пределы республики по целевым направлениям и должны потом вернуться. Остальные не смогли набрать нужное число баллов в вузах Башкирии либо целенаправленно уехали учиться в более престижные вузы.

- Если 3-4 года назад доля уехавших поступать в вузы за пределы Башкирии составляла 35-40%, то сегодня она уже снизилась до 27,9%, - отметил вице-премьер Салават Сагитов.

По словам главы минобразования Башкирии, из тех, кто уехал ранее учиться в другие регионы и в этом году получил дипломы, около 60% возвращаются в Башкирию. 65 человек из них смогли найти работу в Башкирии, 12 человек уходят в армию и 10 выпускниц стали молодыми мамами и находятся в декретном отпуске. Остальные пока пытаются найти работу.

- Мы проводили анкетирование среди этой категории молодых людей и выяснили, что для возвращения в Башкирию их интересуют два ключевых момента – трудоустройство и средний уровень зарплаты. В одиночку Министерство образования решить эти вопросы не может, потому что это зависит, в том числе, и от других ведомств, - пояснила Гульназ Шафикова.

Премьер-министр Рустэм Марданов потребовал обратить особое внимание на разрешение ситуации с вузами.

- Если мы не обеспечим развитие вузов и повышение их престижа, то они будут в будущем закрываться, лишаться аттестации, а молодежь так и будет уезжать в другие регионы на учебу, - сказал он.