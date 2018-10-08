SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником SAOCOM
Сегодня, 17:56Общество
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С участка военной базы США Ванденберг корпораций SpaceX был произведен запуск ракеты Falcon 9.
Ракета доставила в космос спутник Аргентины SAOCOM 1A. Об этом пишет RNS.
Космический аппарат благополучно вышел на околоземную орбиту. Случилось это по прошествии 13 минут после взлета Falcon 9.
В SpaceX рассказали, что первая ступень ракеты вернулась обратно. Она приземлилась на специально подготовленный для этого участок на базе Ванденберг.
Напомним, три месяца назад SpaceX благополучно запустила еще одну ракету Falcon 9. Она доставила в космос телекоммуникационный канадский спутник Telstar 19V. Ракета взлетела с мыса Канаверал в США.
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