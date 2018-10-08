SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником SAOCOM

Ракета доставила в космос спутник Аргентины SAOCOM 1A. Об этом пишет RNS.

Космический аппарат благополучно вышел на околоземную орбиту. Случилось это по прошествии 13 минут после взлета Falcon 9.

В SpaceX рассказали, что первая ступень ракеты вернулась обратно. Она приземлилась на специально подготовленный для этого участок на базе Ванденберг.