СМИ: резидент Comedy Club Роман Попов попал в больницу
Сегодня, 18:48Общество
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Накануне в российских средствах массовой информации появились публикации рассказывающие о госпитализации участника программы Comedy Club Романа Попова.
У комика серьезные проблемы со здоровьем. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».
Как стало известно, Попов начал себя плохо чувствовать еще четвертого октября. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Мужчину уже перевели из реанимации обычную палату.
Что случилось с Поповым, пока остается тайной.
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