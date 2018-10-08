СМИ: резидент Comedy Club Роман Попов попал в больницу

У комика серьезные проблемы со здоровьем. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».

Как стало известно, Попов начал себя плохо чувствовать еще четвертого октября. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Мужчину уже перевели из реанимации обычную палату.