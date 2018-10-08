Путин и Медведев осмотрят яблоневые сады Ставропольского края

Высокопоставленные чиновники соберут совещание, главной темой которого станет развитие сельскохозяйственной отрасли региона. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».

Во время посещения Ставрополья Путин и Медведев нанесут визит в яблоневые сады предприятия «Рассвет». Они побеседуют с персоналом организации и посмотрят на сбор яблок.