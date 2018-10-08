Путин и Медведев осмотрят яблоневые сады Ставропольского края
Сегодня, 18:48Общество
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Во вторник президент России Владимир Путин и глава Кабинета министров Дмитрий Медведев прилетят с официальным визитом в Ставропольский край.
Высокопоставленные чиновники соберут совещание, главной темой которого станет развитие сельскохозяйственной отрасли региона. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».
Во время посещения Ставрополья Путин и Медведев нанесут визит в яблоневые сады предприятия «Рассвет». Они побеседуют с персоналом организации и посмотрят на сбор яблок.
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