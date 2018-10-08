Ноябрьский уикенд. Зачем ехать в Татарстан этой осенью?

Осень поистине удивительное и прекрасное время года. Все вокруг преображается: воздух становится прозрачнее, листва – ярче, а поскольку погода становится холоднее – то и отдых активнее. Ощутить осеннюю романтику можно, отправившись на уикенд в Татарстан. Здесь вы сможете встретить нежный холодный рассвет на набережной Казанки, прогуляться по Кремлю, изучить старорусские традиции на остров-граде Свияжск и посетить самый древний город республики — Болгар.

Путешествием в квадрате будет посещение Свияжска – поселения, основанного Иваном Грозным в XVI веке. Здесь все пропитано духом старины – белокаменные крепостные стены, древние церкви и колокольни, старинные купеческие дома, а так же неописуемой красоты виды природы. Многие уверены, что именно этот остров-град послужил прототипом сказочного острова Буяна, описанного Пушкиным в «Сказке о царе Салтане». Здесь вы сможете окунуться в историю с головой: посетите старинные монастыри и историко-архитектурный музей острова, понаблюдаете за работой мастеров-кузнецов в «ремесленном городке», потренируйтесь в меткости в стрельбе из лука и метании топора.

В двух с половиной часах езды от Казани еще один древний город, основанный в X веке – Болгар, одна из столиц Волжско-Камской Булгарии. Болгар называют своеобразной туристической меккой Татарстана, поскольку именно здесь можно прикоснуться к мусульманской культуре в ее архаичном виде и погрузиться в мир красивейших мечетей, старинных мавзолеев и минаретов. Обязательно посетите Белую мечеть, колодец Габдрахмана, Соборную мечеть, Ханский дворец и Музей хлеба. Автобусные экскурсии в Свияжск и Болгар проходят каждые выходные.

Приезжайте в Казань с детьми, им тоже будет чем заняться. Например, посетить детский город «КидСпейс», где можно познакомиться с различными специальностями и попробовать себя в любом деле. Обучение основам происходит в увлекательной игровой форме. Устроить настоящий праздник можно в обновленном казанском цирке. Непременным местом для визита также является легендарный кукольный театр «Экият», который погрузит вашего ребенка в волшебный мир сказки. В репертуаре театра более 40 постоянных спектаклей, большинство которых основаны на сказках народов мира. Изучить космос можно в казанском планетарии. Здесь установлено оборудование, с помощью которого можно заглянуть в другие галактики, посмотреть на Солнце и звёзды и совершить путешествие в отдаленные уголки Вселенной. Испытать весь круговорот эмоций можно в крупнейшем аквапарке России - Казанской Ривьере, который включает 50 аттракционов и даже подогреваемый бассейн под открытым небом. Для юных посетителей в «Ривьере» расположен пиратский форт с водяными пушками, штурвалом и водопадом.

Также в Казани проходит множество событий самых разных форматов. Например, можно оказаться в романе Толстого, познакомиться с традиционной татарской культурой или поучаствовать в средневековых боях.

Зиланткон

Фото: Visit Tatarstan

Если вы когда-нибудь в жизни мечтали попасть в средневековую Европу, оказаться не просто человеком – а гномом или эльфом, и имя Джона Р. Р. Толкина вам о многом говорит – добро пожаловать на Зиланткон – крупнейший в России ежегодный международный конвент любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр, который имеет богатую историю и проходит в 27 раз. И пусть название «конвент» вас не смущает – Зиланткон — это большая творческая встреча для всех тех, кто неравнодушен к вымышленным мирам, другим эпохам и к истории в целом.

Когда: 2-5 ноября

Где: Казань, ул. Копылова, д. 2а

Подробности вы можете узнать здесь.

KazanShow

Посещая столицу Татарстана, нужно обязательно проникнуться национальным колоритом и познакомиться с культурными ценностями народа. В этом вам поможет театрализованное фольклорное шоу KazanShow, которое проводится каждую субботу в комплексе «Туган Авылым»(с татарского «родная деревня»). Оказавшись в стенах комплекса, вы погрузитесь в стилизованный мир «татарской деревни» с уютными деревянными постройками, колодцами и прудами, плетеными заборами и маленькими печами. В конце выступления гости могут принять участие в интерактивных забавах национального праздника «Сабантуй». Помимо творческой составляющей, программа включает в себя традиционный татарский ужин с его неповторимыми, сытными и вкусными блюдами.

Когда: 4 ноября, 18:00, 20:30

Где: НК «Туган Авылым», ул. Туфана Миннулина 14/56

TEDxBaumanSt – конференция идей

Вот уж где по-настоящему можно вдохновиться и хорошенько встряхнуться, так это на большой ежегодной деловой конференции TEDxBaumanSt, в этом году проходящей под темой «Шаг за шагом». Услышать новые идеи, мысли, открыть для себя что-то невероятно-новое и найти ответы на неразрешимые вопросы, услышать по-настоящему интересных спикеров и познакомиться с успешными и яркими людьми — вот для чего стоит посетить TED. TED (англ. technology, entertainment, design; технологии, развлечения, дизайн) — международная организация известная прежде всего своими ежегодными конференциями, проводящимися с 1984 года.

Фото: Visit Tatarstan

Когда: 10 ноября

Где: Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д.5