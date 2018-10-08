Ливинский: Электросетевой комплекс России готов к осенне-зимнему сезону

Издание «Новые известия» пишет, что на всероссийском совещании присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Глава «Россетей» сообщил, что компания выполнила в полном объеме все обязательства, взятые год назад.

Так, показатели аварийности в электросетях существенно снизились. С января по сентябрь средняя частота остановок подачи электричества сократилась на 39%. Средняя частота прекращения подачи электроэнергии снизилась на 33%. Число технологических нарушений в сети 110 кВ и выше уменьшилось на 7% по сравнению с тем же периодом минувшего года, сообщил Ливинский.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, работа «Россетей» заслуживает самой высокой оценки. Речь идет о высоких показателях надежности энергоснабжения обычных россиян. В первую очередь, это произошло благодаря системной работе компании в области модернизации электросетевого хозяйства. Свою роль сыграли и мероприятия по расчистке просек ЛЭП.

Глава «Россетей» рассказал, что в 2018 году на эти цели было потрачено 64 миллиарда рублей. Это на три миллиарда больше, чем в прошлом году. В работах было задействовано около 10 тысяч бригад. Их общий состав превысил отметку в 50 тысячи человек. Все подразделения имеют на своем балансе автомобили, необходимую технику и прочее оборудование, в общем количестве более 51 тысяч единиц. Бригады могут работать 24 часа посменно. «Россети» имеют свыше 5,3 тысячи резервных источников снабжения электроэнергией. Их суммарная мощность составляет 417 мегаватт.

Министр энергетики Александр Новак выразил поддержку «Россетям» в проведении учений в различных регионах России. Чиновник уверен, что опыт энергокомпании даст возможность в ближайшем будущем восстановить основные фонды, снизить потери и повысить надежность электросетей.