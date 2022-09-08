«Всплывает рыба»: В Башкирии жители посёлка сообщают об отравлении озера

«Всплывает рыба»: В Башкирии жители посёлка сообщают об отравлении озера
«Всплывает рыба»: В Башкирии жители посёлка сообщают об отравлении озера
Сегодня, 10:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Речь идёт о Максимовском озере.

Жители посёлка Максимовка подозревают, что озеро в населенном пункте было отравлено. Об этом от имени жителей пишет Дилара К. на сайте онлайн приемной органов власти Башкирии.

Женщина сообщает, что рыба на Максимовском озере всплывает вверх брюхом, также, по ее словам, присутствует сильный химический запах, а на поверхности воды замечены непонятные разводы. Так, жители просят установить источник загрязнения озера.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Министерства природопользования и экологии Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы