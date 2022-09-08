Вместо Чичериной на фестивале «Боевая высота» в Уфе выступит Денис Майданов

Вместо Чичериной на фестивале «Боевая высота» в Уфе выступит Денис Майданов
Вместо Чичериной на фестивале «Боевая высота» в Уфе выступит Денис Майданов
Сегодня, 17:05ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ранее в СМИ обсуждались гонорары певицы, которые она получит за выступление в Уфе.

Стало известно, кем заменят Юлию Чичерину на фестивале «Боевая высота» в Уфе. Так, хедлайнером фестиваля станет Денис Майданов.

Организатор мероприятия подтвердил, что выступление Юлии Чичериной в рамках фестиваля не состоится. Между тем, связаться с представителями Юлии Чичериной Mkset не удалось.

Ранее издание Ufa1 сообщало, что причиной для отмены выступления в Уфе послужили слухи о гонорарах певицы. По информации журналистов, на время прибывания в столице Башкирии Чичерину планировали поселить в лучшем номере пятизвездочного отеля.

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