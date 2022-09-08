В Минздраве Башкирии прокомментировали скандал в детской стоматологии

По одной из популярных версий, причиной негодования у женщины стало то, что её ребёнку якобы отказали в приёме. В Минздраве РБ эту версию не подтвердили, сообщив, что женщине не отказали. В очереди на приём к специалисту перед женщиной было 3-4 человека. Отмечается, что персонал учреждения так и не понял, что именно спровоцировало у клиентки столь бурную реакцию.