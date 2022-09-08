В Башкирии семья проходит лечение после нападения и укусов дикой лисы

В Башкирии семья проходит лечение после нападения и укусов дикой лисы
В Башкирии семья проходит лечение после нападения и укусов дикой лисы
Сегодня, 08:50ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О выходках пушистой плутовки рассказала врио главы Роспотребнадзора по Стерлитамаку Разиля Багаутдинова на оперативке в мэрии 6 сентября.

В ходе оперативки в мэрии Стерлитамака традиционно отчитывались о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе. Однако на этот раз среди привычной информации о количестве заболевших привычными заболеваниями и укусах домашних животных прозвучали данные, которые особенно заинтересовали мэра города Рустема Газизова.

Помимо информации об укусах кошек и собак Разиля Багаутдинова рассказала о двух укусах диких лис. Рустема Газизова эта информация заинтересовала и он уточнил у специалиста Роспотребнадзора неужели лисица покусала людей в черте города.

Точного ответа у Разили Багаутдиновой не нашлось, но она уточнила, что оба случая произошли в семье и сейчас пострадавшие от лисицы проходят профилактическое лечение. Где именно лиса напала на граждан Багаутдинова пообещала уточнить.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]il.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы