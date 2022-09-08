В Башкирии прилюдно забившего до смерти свою собаку приговорил к обязательным работам

В Башкирии прилюдно забившего до смерти свою собаку приговорил к обязательным работам
В Башкирии прилюдно забившего до смерти свою собаку приговорил к обязательным работам
Сегодня, 10:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
За зверства, которые попали на видео, хозяин собаки приговорен к 300 часам обязательных исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 8 сентября.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали о приговоре, который обеспокоенная общественность ждала с нетерпением. Речь идет о жестоком избиении собаки хозяином, которое произошло в мае нынешнего года.

Весной житель Иглино подвесил свою же собаку у себя во дворе за металлический ошейник и избивал ее обухом топора. В мае же в соцсетях сообщалось, что после избиения он отрубил голову питомцу, однако в сообщении пресс-службы прокуратуры речи об отрубленной голове собаки не идет.

В любом случае, от такого изуверского обращения собака скончалась, а хозяина ее, который все-таки признал вину в жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель или увечье, судья приговорил к 300 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу, однако будут ли его обжаловать — неизвестно.

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