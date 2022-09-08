СК раскрыл подробности жестокого убийства трех студенток из Башкирии в Гае

СК раскрыл подробности жестокого убийства трех студенток из Башкирии в Гае
СК раскрыл подробности жестокого убийства трех студенток из Башкирии в Гае
Сегодня, 14:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В сентябре прошлого года в городе Гай Оренбургской области мужчина изнасиловал, а после изрезал трех студентов из Башкирии.

Следователями завершено расследование жестокого убийства трех студенток из Башкирии в городе Гай. Как сообщает пресс-служба СК по Оренбургской области, уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего Александра Л. Мужчине инкриминировано совершение преступлений по пяти статьям УК РФ.

Известно, что 29 сентября около 21:30 часов обвиняемый увидел через окно квартиры ранее незнакомых ему девушек 17, 18 и 20 лет. Далее, мужчина дождался пока девушки лягут спать (около 01:30 часов) и вошел в квартиру через входную дверь, которая оказалась не заперта. Предварительно обвиняемый вооружился ножом.

Так, Александр Л. подавил волю девушек к сопротивлению и изнасиловал их, после чего нанес каждой множественные удары ножом в области шеи и грудной клетки. Завершил преступление обвиняемый тем, что поджог квартиру, в то же самое время одна из девушек несмотря на полученные травмы пыталась бежать от убийцы, однако он нагнал ее во дворе дома и нанес дополнительные удары ножом.

Кадры из квартиры, которую снимали погибшие девушки.
Фото:СК по Оренбургской области

Отмечается, что в ходе следствия стало известно о еще одном изнасиловании обвиняемого, которое он совершил 15 августа того же года. Жертвой стала местная жительница, которую Александр Л. предложил подвезти.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного приговора. Сам ход расследования был на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

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