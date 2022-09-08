«Рот свой закрыла и позвала врача»: мать устроила скандал в детской поликлинике

Инцидент произошел в регистратуре Детской стоматологической поликлинике № 7 по улице Блюхера. Судя по видеозаписи, девушка привезла на прием ребенка, но по каким-то причинам его отказались принимать.

Это привело девушку в бешенство. Мать пациента оскорбляла регистратора и угрожала ей. Частично сцену сняли на видео очевидцы. Девушка стояла спиной к снимающему и не видела, что происходящее фиксируется. Девушку сняли очевидцы Фото: @Ufa_rb «Еще раз этот телефон тронешь… приедут ты отсюда не уедешь. если моего ребенка сейчас не примут… ты не знаешь, чьего ребенка я сюда привезла, кто наш папа. Рот свой закрыла и позвала врача», — кричала девушка, при этом печатных слов в ее речи было примерно столько же, сколько нецензурных. Регистратор же не теряла спокойствие и просила скандалистку покинуть помещение. Чем закончился конфликт и чьего именно ребенка привезла на прием агрессивная мать, неизвестно. Mkset запросил комментарий в республиканском Минздраве.

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