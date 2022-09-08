РЭО спонсирует строительство 8 объектов обращения с ТКО в Приморье

Восемь новых заводов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) построят в Приморском крае. Предприятия смогут перерабатывать более пятисот тысяч тонн мусора ежегодно. Реализация проектов будет осуществляться в рамках концессионных соглашений.

Основную часть средств в строительство объектов вложит Российский экологический оператор (РЭО), информирует канал 360tv.ru. Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о заключении первой концессии в Приморском крае. Еще семь подпишут к концу I квартала следующего года. Всего в регионе построят 8 мусороперерабатывающих комплексов с общей мощностью 524,5 тысячи тонн ежегодно. Объем инвестирования составит 8,5 миллиарда рублей, большую часть из которых вложит РЭО. Буцаев уточнил, что концессионеры получат от РЭО льготное финансирование за счет полученных от размещения облигационного займа средств. Новые объекты обеспечат стопроцентное достижение показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» задолго до 2030 года. Предполагается, что финансирование строительства объектов будет осуществляться с использованием средств, полученных от размещения облигаций РЭО, в объеме до девяносто пяти процентов от общих инвестиций. Компания предоставит концессионерам льготные займы на 12 лет. Замруководителя по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев пояснил, что средства на реализацию проектов будут предоставлены только после того, как концессионеры получат положительные заключения на все необходимые госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Напомним, что партнерское соглашение между РЭО и Приморским регионом было заключено на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter